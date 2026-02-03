«Арсенал» — «Челси»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступает Питер Бэнкс из Мерсисайда. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече между этими командами победу одержали «канониры» — 3:2. Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей. Голами в матче с «Ливерпулем» отметились Александер Исак и Дэн Бёрн.