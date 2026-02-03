Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
23:10 Мск
Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на уход Перрена из команды

Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на уход Перрена из команды
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал уход из клуба французского легионера Гаэтана Перрена. В последний день зимнего трансферного окна в Европе футболист перебрался во французский «Лилль».

«Перрена запомню весёлым игроком. Он был душой коллектива. Наверное, не ожидал, что так быстро уйдёт. Так решили. Но он хороший игрок. Перрен был коллективным игроком. Хотелось бы, чтобы он был в команде», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Гаэтан Перрен перебрался в «Краснодар» из «Осера» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2025/2026. Француз принял участие в 20 матчах за российский клуб во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

