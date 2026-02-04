«Байер» разгромил «Санкт-Паули» в 1/4 финала Кубка Германии

Завершён матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Мартен Терье вывел хозяев поля вперёд на 31-й минуте, а на 63-й минуте преимущество команды удвоил Патрик Шик. Третий мяч команды из Леверкузена забил Йонас Хофман на 90+2-й минуте.

На предыдущей стадии «Байер» со счётом 1:0 переиграл дортмундскую «Боруссию», а «Санкт-Паули» одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха — 2:1.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.