23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Байер — Санкт-Паули, результат матча 3 февраля 2026, счёт 3:0, Кубок Германии 2025/2026

«Байер» разгромил «Санкт-Паули» в 1/4 финала Кубка Германии
Завершён матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Кубок Германии . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Терье – 32'     2:0 Шик – 63'     3:0 Хофман – 90+2'    

Мартен Терье вывел хозяев поля вперёд на 31-й минуте, а на 63-й минуте преимущество команды удвоил Патрик Шик. Третий мяч команды из Леверкузена забил Йонас Хофман на 90+2-й минуте.

На предыдущей стадии «Байер» со счётом 1:0 переиграл дортмундскую «Боруссию», а «Санкт-Паули» одолел «Боруссию» из Мёнхенгладбаха — 2:1.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.

