Иньеста — о работе тренером: в «Барселоне» я окажусь лет через 15, возможно

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста подтвердил своё намерение начать тренерскую карьеру.

«Да, на сегодняшний день это моя мотивация. Сейчас я нахожусь в процессе, это то, чем мне хотелось бы заниматься, и я постараюсь подготовиться к этому как можно лучше.

По возрасту, возможно, я окажусь там [в «Барселоне»] лет через 15. Я не строю долгосрочных планов. Сейчас я получаю тренерскую лицензию. Пока так, а что будет дальше – посмотрим летом, тогда и будем оценивать варианты», – приводит слова Иньесты Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER Catalunya.

41-летний Иньеста завершил карьеру в 2024 году, его последним клубом стал «Эмирейтс».

