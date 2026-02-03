Вратарь «Краснодара» Агкацев: надеюсь, Сафонов стал первым номером в «ПСЖ»
Поделиться
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что рад за вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который отлично отражает пенальти. Последний раз Сафонов отразил 11-метровый удар во встрече 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (1:2).
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
— Не хотелось выбежать в последний момент в серии пенальти с ЦСКА?
— Хотелось. Давно не играл в серии. Соскучился по серии пенальти. У меня, в принципе, их всего две было.
— Твой бывший коллега отлично отбивает пенальти. Рад за Сафонова?
— Конечно, рад за Сафонова!
— Считаешь, что он стал первым номером в «ПСЖ»?
— Надеюсь, да, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Как Сафонов стал героем ФИФА:
Комментарии
- 3 февраля 2026
-
22:34
-
22:28
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:56
-
21:55
-
21:51
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:20
-
21:19
-
21:09
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:54
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:06