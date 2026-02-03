Вратарь «Краснодара» Агкацев: надеюсь, Сафонов стал первым номером в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что рад за вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который отлично отражает пенальти. Последний раз Сафонов отразил 11-метровый удар во встрече 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (1:2).

— Не хотелось выбежать в последний момент в серии пенальти с ЦСКА?

— Хотелось. Давно не играл в серии. Соскучился по серии пенальти. У меня, в принципе, их всего две было.

— Твой бывший коллега отлично отбивает пенальти. Рад за Сафонова?

— Конечно, рад за Сафонова!

— Считаешь, что он стал первым номером в «ПСЖ»?

— Надеюсь, да, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

