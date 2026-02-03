Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Краснодара» Агкацев: надеюсь, Сафонов стал первым номером в «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» Агкацев: надеюсь, Сафонов стал первым номером в «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что рад за вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который отлично отражает пенальти. Последний раз Сафонов отразил 11-метровый удар во встрече 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (1:2).

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

— Не хотелось выбежать в последний момент в серии пенальти с ЦСКА?
— Хотелось. Давно не играл в серии. Соскучился по серии пенальти. У меня, в принципе, их всего две было.

— Твой бывший коллега отлично отбивает пенальти. Рад за Сафонова?
— Конечно, рад за Сафонова!

— Считаешь, что он стал первым номером в «ПСЖ»?
— Надеюсь, да, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на уход Перрена из команды

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android