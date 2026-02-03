Агкацев: слежу за российскими бойцами, в том числе за Арманом Царукяном

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о российских бойцах UFC, а также рассказал, как познакомился со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном.

«Я бы не сказал, что я огромный фанат UFC. Нет такого, что я знаю всех бойцов. Конечно, слежу за российскими бойцами, в том числе за Арманом Царукяном. Мы с ним знакомы через Эдика», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян являются воспитанниками «Краснодара». В текущем сезоне оба футболиста являются лидерами чёрно-зелёных по количеству проведённых на поле минут в официальных матчах.