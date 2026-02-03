Скидки
«МЮ» может выделить € 232 млн на трансферы летом в случае выхода в ЛЧ — TEAMtalk

«МЮ» может выделить € 232 млн на трансферы летом в случае выхода в ЛЧ — TEAMtalk
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность потратить £ 200 млн (€ 232 млн) на покупки в летнее трансферное окно после решения клуба не усиливать состав нынешней зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, важным фактором в высвобождении средств на летние трансферы станет квалификация «красных дьяволов» в Лигу чемпионов по итогам сезона. Выход в главный европейский клубный турнир значительно укрепит летние трансферные планы «Манчестер Юнайтед», который стремится провести перестройку в линии полузащиты.

После 24 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 41 очко и на текущий момент занимают четвёртое место.

