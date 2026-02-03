Игрок ЦСКА Кармо: надеюсь, в мае мы поднимем кубок над головой

Нападающий московского ЦСКА Энрике Кармо высказался о победе своей команды над «Краснодаром» — 2:2 (5:4 пен.) в матче 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика.
«Игра была достаточно тяжёлой. Удаление поспособствовало накалу страстей. Мы смогли справиться и победить по пенальти.
Считаю, что вторая часть сезона будет очень важной для нас. Надеюсь, в мае мы поднимем над головой кубок», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды 36 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.
