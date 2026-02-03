Полузащитник ЦСКА Кармо: счастлив, что Баринов перешёл к нам — он усилит команду

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо поделился эмоциями от перехода Дмитрия Баринова.

«Баринов — опытный игрок. Счастлив, что он пришёл в ЦСКА. Надеюсь, ему хорошо с нами. Он помогает мне и всей команде. Он приехал, чтобы усилить ЦСКА», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. Кармо играет за московский клуб с сентября 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

