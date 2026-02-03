«Арсенал» приобрёл у «Сток Сити» воспитанника «Тоттенхэм Хотспур»

«Арсенал» на официальном сайте объявил о покупке у «Сток Сити» защитника юношеской сборной Англии Джейдена Диксона.

Футболист является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур» и «Сток Сити». За «гончаров» игрок выступал с 2024 по 2026 год, проведя в общей сложности 55 матчей за команды разных возрастных групп, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. За взрослый состав «Сток Сити» Диксон отыграл шесть встреч. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 300 тыс.

На данный момент «Арсенал» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства.