Игрок ЦСКА Кармо высказался об обмене Дивеева на Лусиано

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо поделился мнением об обмене центрального защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, выступавшего в составе «Зенита».

«Гонду — отличное усиление. Я рад, что он пополнил команду, ещё один латиноамериканец. Его обмен на Дивеева не могу много комментировать. Игорь тоже отличный игрок, но он уже в другой команде, я просто желаю ему успеха», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: