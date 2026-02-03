Скидки
23:10 Мск
Игрок ЦСКА Кармо высказался об обмене Дивеева на Лусиано

Игрок ЦСКА Кармо высказался об обмене Дивеева на Лусиано
Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо поделился мнением об обмене центрального защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, выступавшего в составе «Зенита».

«Гонду — отличное усиление. Я рад, что он пополнил команду, ещё один латиноамериканец. Его обмен на Дивеева не могу много комментировать. Игорь тоже отличный игрок, но он уже в другой команде, я просто желаю ему успеха», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

