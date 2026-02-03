«Вулверхэмптон» отказался продавать защитника Мёллера Вольфе «Роме» — Романо

«Вулверхэмптон» во время зимнего трансферного окна отказался продавать защитника сборной Норвегии Давида Мёллера Вольфе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, игроком активно интересовались итальянская «Рома» и английский «Ноттингем Форест», оба клуба отправляли официальные предложения о трансфере, однако «вулвз» ответили отказом. Отмечается, что «лесники» были готовы предложить за защитника £ 14 млн.

Давид Мёллер Вольфе принял участие в 17 матчах текущего клубного сезона, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.