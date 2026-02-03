Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» отказался продавать защитника Мёллера Вольфе «Роме» — Романо

«Вулверхэмптон» отказался продавать защитника Мёллера Вольфе «Роме» — Романо
Комментарии

«Вулверхэмптон» во время зимнего трансферного окна отказался продавать защитника сборной Норвегии Давида Мёллера Вольфе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, игроком активно интересовались итальянская «Рома» и английский «Ноттингем Форест», оба клуба отправляли официальные предложения о трансфере, однако «вулвз» ответили отказом. Отмечается, что «лесники» были готовы предложить за защитника £ 14 млн.

Давид Мёллер Вольфе принял участие в 17 матчах текущего клубного сезона, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Официально
Йёрген Странн Ларсен перешёл из «Вулверхэмптона» в «Кристал Пэлас»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android