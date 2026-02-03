Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Баптиста поделился воспоминаниями о Карпине, бразилец посетил Кубок РПЛ

Комментарии

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной России Жулио Баптиста посетил матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором ЦСКА победил «Краснодар» — 2:2 (5:4 пен.), а также рассказал, кого из российских футболистов он помнит.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
5 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Гонду – 10'     2:0 Круговой – 37'     2:1 Кобнан – 54'     2:2 Гусейнов – 85'    
Удаления: Мойзес – 57' / Жубал – 38', Садчиков – 65'

«Кого из российской лиги помню? Ну, из моего времени был Карпин, который играл за «Реал Сосьедад». Было несколько игроков, и очень талантливых игроков, я до сих пор верю, что в российском футболе появится ещё много талантов, даже благодаря тому, как развиваются игроки.

Несколько российских команд хорошо справляются с этим, например, ЦСКА и «Краснодар». Так что, думаю, футбол растёт, он находится на восходящей траектории, в которую мы верим», — сказал Баптиста в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

