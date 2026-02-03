Лапорта: Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике и заявил, что специалист будет тренировать сине-гранатовых столько, сколько захочет.

«Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом. Для нас было важно иметь в команде человека с таким опытом и знаниями. Он не только феноменальный тренер, но и феноменальный человек.

В день, когда подписали с ним контракт, мы поняли, что делаем что-то важное, потому что он является тренером до мозга костей и понимает, как управлять командой из очень молодых игроков наряду с опытными футболистами. Он идеальный тренер для текущей «Барселоны». Благодаря ему мы сейчас проходим очень приятный этап», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Выборы президента каталонского клуба пройдут в марте 2026 года.