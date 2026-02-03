Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет

Лапорта: Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике и заявил, что специалист будет тренировать сине-гранатовых столько, сколько захочет.

«Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом. Для нас было важно иметь в команде человека с таким опытом и знаниями. Он не только феноменальный тренер, но и феноменальный человек.

В день, когда подписали с ним контракт, мы поняли, что делаем что-то важное, потому что он является тренером до мозга костей и понимает, как управлять командой из очень молодых игроков наряду с опытными футболистами. Он идеальный тренер для текущей «Барселоны». Благодаря ему мы сейчас проходим очень приятный этап», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Выборы президента каталонского клуба пройдут в марте 2026 года.

Материалы по теме
Флик выиграл все восемь финалов в карьере
Истории
Флик выиграл все восемь финалов в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android