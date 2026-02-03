Игрок «Динамо» Рубенс: ещё ни одна команда не близка к 100-процентной готовности
Бразильский защитник московского «Динамо» Рубенс после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2) дал комментарий касательно процесса подготовки команды в рамках тренировочного процесса во время межсезонья.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33' 1:1 Бителло – 59' 2:1 Нино – 76'
«Постепенно привыкаем к требованиям нового тренерского штаба, стараемся адаптироваться как можно скорее. Думаю, у нас ещё достаточно времени. Ещё ни одна команда не близка к 100-процентной готовности, «Динамо» не исключение. Нужно продолжать работать», — сказал Рубенс в эфире «Матч ТВ».
В пятницу, 6 февраля, бело-голубые встретятся с ЦСКА. На данный момент «Динамо» находится на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.
