Игрок «Динамо» Рубенс: ещё ни одна команда не близка к 100-процентной готовности

Бразильский защитник московского «Динамо» Рубенс после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2) дал комментарий касательно процесса подготовки команды в рамках тренировочного процесса во время межсезонья.

«Постепенно привыкаем к требованиям нового тренерского штаба, стараемся адаптироваться как можно скорее. Думаю, у нас ещё достаточно времени. Ещё ни одна команда не близка к 100-процентной готовности, «Динамо» не исключение. Нужно продолжать работать», — сказал Рубенс в эфире «Матч ТВ».

В пятницу, 6 февраля, бело-голубые встретятся с ЦСКА. На данный момент «Динамо» находится на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.