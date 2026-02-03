Эсекьель Гарай ответил, кого он считает лучшим из бывших одноклубников — Месси или Роналду

Бывший защитник мадридского «Реала», «Зенита» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай назвал своего лучшего одноклубника в карьере.

«Является ли Роналду лучшим из всех, с кем я играл? Нет. Я бы поставил его на второе место. Лео Месси – на первом месте, а Криштиану — на втором, без сомнения. Думаю, это два совершенно разных игрока, однако именно Лео меня удивил больше всех. Мне повезло играть вместе с каждым из них, но Лео — особенный.

Роналду первым приезжал на тренировку в шесть утра и уходил оттуда последним. Он звезда. Криштиану выполняет все свои упражнения, следует распорядку дня, делает всё, чтобы оставаться в форме», — приводит слова Гарая Marca со ссылкой на Bolavip.