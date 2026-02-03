Ролан Гусев — Радимову: вам с Аршавиным надо в «Кухня ТВ» сниматься, вы только жрёте
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подколол экс-футболистов «Зенита» Владислава Радимова и Андрея Аршавина. Ранее бывшие игроки сине-бело-голубых приняли участие в YouTube-шоу с выездными репортажами с зарубежных стадионов.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33' 1:1 Бителло – 59' 2:1 Нино – 76'
«Вам с Шавой (Андрей Аршавин. — Прим. «Чемпионата») надо в «Кухня ТВ» сниматься, я смотрю — вы только жрёте», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ», обращаясь к Радимову.
«Придёшь к нам? Мы тебя угостим», — ответил Радимов.
В 1-м туре Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» под руководством Ролана Гусева уступило санкт-петербургскому «Зениту» (1:2). Специалист возглавил бело-голубых после ухода из клуба главного тренера сборной России Валерия Карпина.
