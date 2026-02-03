Ролан Гусев — Радимову: вам с Аршавиным надо в «Кухня ТВ» сниматься, вы только жрёте

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подколол экс-футболистов «Зенита» Владислава Радимова и Андрея Аршавина. Ранее бывшие игроки сине-бело-голубых приняли участие в YouTube-шоу с выездными репортажами с зарубежных стадионов.

«Вам с Шавой (Андрей Аршавин. — Прим. «Чемпионата») надо в «Кухня ТВ» сниматься, я смотрю — вы только жрёте», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ», обращаясь к Радимову.

«Придёшь к нам? Мы тебя угостим», — ответил Радимов.

В 1-м туре Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» под руководством Ролана Гусева уступило санкт-петербургскому «Зениту» (1:2). Специалист возглавил бело-голубых после ухода из клуба главного тренера сборной России Валерия Карпина.