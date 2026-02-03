Круговой: вдесятером против 11, при двух удалениях у соперника, смогли победить

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на победу красно-синих в матче с «Краснодаром» (2:2, 5:4 пен.) в Winline Зимнем Кубке РПЛ. На 37-й минуте защитник «быков» Жубал заработал вторую жёлтую карточку, однако по регламенту турнира у команды есть возможность менять футболиста, если тот получил два предупреждения. На 65-й минуте вторую жёлтую карточку также получил полузащитник чёрно-зелёных Степан Садчиков. При этом на 57-й минуте прямую красную карточку заработал защитник ЦСКА Мойзес, в результате чего армейцы остались в меньшинстве.

«Вдесятером против 11, при двух удалениях у соперника, смогли победить.

Празднование посвящаю семье, скучаю», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

