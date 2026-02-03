Фанатам «Интера» запретили посещать три следующих выездных матча в Серии А

Фанаты «Интера» не смогут посетить три следующих выездных матча своей команды в Серии А после инцидента с броском петарды во вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро во время гостевой игры между командами в воскресенье, 1 февраля. В результате инцидента 29-летнему голкиперу повредило ногу, а также он плохо слышал правым ухом.

«После серьёзных беспорядков министр внутренних дел распорядился ввести запрет на поездки болельщиков «Интера» [на гостевые матчи] до 23 марта 2026 года, а также запрет на продажу билетов на эти встречи жителям Ломбардии. Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности и предотвращение повторения инцидентов, которые могли бы нарушить бесперебойное проведение спортивных мероприятий», – говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Италии, опубликованном La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, запрет не будет распространяться на дерби «Милана» и «Интера» 8 марта. Таким образом, фанаты «нерадзурри» не смогут посетить выездные матчи с «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентиной».