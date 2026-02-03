Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанатам «Интера» запретили посещать три следующих выездных матча в Серии А

Фанатам «Интера» запретили посещать три следующих выездных матча в Серии А
Комментарии

Фанаты «Интера» не смогут посетить три следующих выездных матча своей команды в Серии А после инцидента с броском петарды во вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро во время гостевой игры между командами в воскресенье, 1 февраля. В результате инцидента 29-летнему голкиперу повредило ногу, а также он плохо слышал правым ухом.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 16'     0:2 Зелиньски – 31'    

«После серьёзных беспорядков министр внутренних дел распорядился ввести запрет на поездки болельщиков «Интера» [на гостевые матчи] до 23 марта 2026 года, а также запрет на продажу билетов на эти встречи жителям Ломбардии. Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности и предотвращение повторения инцидентов, которые могли бы нарушить бесперебойное проведение спортивных мероприятий», – говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Италии, опубликованном La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, запрет не будет распространяться на дерби «Милана» и «Интера» 8 марта. Таким образом, фанаты «нерадзурри» не смогут посетить выездные матчи с «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентиной».

Материалы по теме
Вратарь «Кремонезе» высказался о броске в него петарды во время матча с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android