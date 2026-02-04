28 клубов Эстонии призвали УЕФА прекратить солидарные выплаты российским командам

28 эстонских футбольных клубов направили письмо генеральному секретарю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодору Теодоридису с призывом прекратить солидарные выплаты российским командам. Об этом сообщает Err.ee.

По информации источника, несмотря на неучастие российских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА, организация продолжает осуществлять солидарные выплаты для клубов из России. До начала нынешнего сезона общая сумма подобных выплат составила € 10 млн.

«С юридической точки зрения приостановка выплат требует принятия аналогичного решения исполнительным комитетом. Цель этого обращения — предложить принять такое решение.

Этот вопрос актуален и важен, потому что вчера генеральный секретарь ФИФА (Джанни Инфантино. — Прим. «Чемпионата) выразил мнение, что России следует разрешить вернуться к участию в международных футбольных соревнованиях. Всё указывает на то, что исполнительный комитет УЕФА обсудит этот вопрос на своём заседании в конце февраля.

Подписавшие клубы твёрдо убеждены, что осуществление выплат России является циничным и несовместимым с этическими принципами европейского футбольного сообщества.

Мы надеемся, что Айвар Похлак, президент Эстонской футбольной ассоциации (ЭФА), представляющей Эстонию в Исполнительном комитете УЕФА, также выступит за прекращение выплат России и за то, чтобы российские футбольные клубы не возвращались в европейскую футбольную семью», — цитирует источник заявление председателя правления клуба «Тарту Велько» Марта Раамата, направленное СМИ.

