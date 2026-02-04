Результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Во вторник, 3 февраля, завершился 23-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 23-го тура Серии А:

Пятница, 30 января:

«Лацио» — «Дженоа» — 3:2.

Суббота, 31 января:

«Пиза» — «Сассуоло» — 1:3;

«Наполи» — «Фиорентина» — 2:1;

«Кальяри» — «Верона» — 4:0.

Воскресенье, 1 февраля:

«Торино» — «Лечче» — 1:0;

«Комо» — «Аталанта» — 0:0;

«Кремонезе» — «Интер» — 0:2;

«Парма» — «Ювентус» — 1:4.

Понедельник, 2 февраля:

«Удинезе» — «Рома» — 1:0.

Вторник, 3 февраля:

«Болонья» — «Милан» — 0:3.

По итогам 23 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 55 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 50 очков. Тройку лидеров с 46 очками замыкает «Наполи».