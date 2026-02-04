Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Во вторник, 3 февраля, завершился 23-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 23-го тура Серии А:

Пятница, 30 января:

«Лацио» — «Дженоа» — 3:2.

Суббота, 31 января:

«Пиза» — «Сассуоло» — 1:3;
«Наполи» — «Фиорентина» — 2:1;
«Кальяри» — «Верона» — 4:0.

Воскресенье, 1 февраля:

«Торино» — «Лечче» — 1:0;
«Комо» — «Аталанта» — 0:0;
«Кремонезе» — «Интер» — 0:2;
«Парма» — «Ювентус» — 1:4.

Понедельник, 2 февраля:

«Удинезе» — «Рома» — 1:0.

Вторник, 3 февраля:

«Болонья» — «Милан» — 0:3.

По итогам 23 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 55 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 50 очков. Тройку лидеров с 46 очками замыкает «Наполи».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Локо» — «Спартак» в КХЛ, «Сити» — «Ньюкасл» и Дёмин против Леброна в НБА
Топ-матчи среды: «Локо» — «Спартак» в КХЛ, «Сити» — «Ньюкасл» и Дёмин против Леброна в НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android