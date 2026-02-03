Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Альбасете» — «Барселона»: Ямаль открыл счёт на 39-й минуте

«Альбасете» — «Барселона»: Ямаль открыл счёт на 39-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречаются «Альбасете» из второй по силе лиги страны и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент выхода новости счёт – 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
2-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 39'    

На 39-й минуте счёт открыл вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль.

В 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» одержал победу над мадридским «Реалом» (3:2). «Барселона» на данной стадии переиграла «Расинг» — 2:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лапорта: Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android