Лоттар Маттеус: Вушкович способен руководить всей линией защиты, это редкость

Бывший защитник сборной Германии Лоттар Маттеус высоко отозвался о защитнике «Тоттенхэм Хотспур» Луке Вушковиче, который на правах аренды выступает за «Гамбург». Футболист забил гол в матче 20-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Только посмотрите на него! И этому парню 18 лет! Он производит впечатление, будто у него столько же опыта, как у того, кто уже сыграл на трёх чемпионатах мира и взял три трофея Лиги чемпионов.

Для меня он был лучшим игроком матча. То, как он действовал в обороне, как ловко он играл… А потом Лука забил гол. Вушкович уже выделяется своим характером. Я верю, что сейчас мы ещё не видим его максимум, всё лучшее впереди.

Дело не только в статистике забитых голов, но и в том, как он играет, как организует игру, как ловко делает два шага вперед, чтобы заманить Кейна в офсайд. Он всё просчитывает наперёд. В 30 лет у меня не было такого игрового мышления, как у него в 18. Возможно, я преувеличиваю, но дело не только в верховых единоборствах, отборах и голе или голевой передаче. Дело в гораздо большем. Вушкович — игрок обороны, способный руководить всей линией защиты. Это редкость», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.