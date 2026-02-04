Фёдор Смолов сыграл в футбол с Хабибом Нурмагомедовым и Андреем Рублёвым

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов выложил фотографию с товарищеского футбольного матча.

На фото также присутствуют бывшие игроки «Зенита» Олег Шатов и Игорь Смольников, экс-полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич, бывший игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда, член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

Фото: Из личного архива Смолова

«Зарубились в футбол сегодня — два голика оформил. Хабиб, спасибо за приглашение и ассист», – написал Смолов в своём телеграм-канале.

В августе 2025 года Фёдор Смолов покинул «Краснодар», в составе которого стал чемпионом России. С тех пор футболист принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного клуба «БроукБойз».