Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов сыграл в футбол с Хабибом Нурмагомедовым и Андреем Рублёвым

Фёдор Смолов сыграл в футбол с Хабибом Нурмагомедовым и Андреем Рублёвым
Комментарии

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов выложил фотографию с товарищеского футбольного матча.

На фото также присутствуют бывшие игроки «Зенита» Олег Шатов и Игорь Смольников, экс-полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич, бывший игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда, член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

Фото: Из личного архива Смолова

Фото: Из личного архива Смолова

«Зарубились в футбол сегодня — два голика оформил. Хабиб, спасибо за приглашение и ассист», – написал Смолов в своём телеграм-канале.

В августе 2025 года Фёдор Смолов покинул «Краснодар», в составе которого стал чемпионом России. С тех пор футболист принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Материалы по теме
Смолов назвал защитников, с которыми сложнее всего играть. В списке Рамос и Березуцкий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android