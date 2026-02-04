«Милан» разгромил «Болонью» в заключительном матче 23-го тура Серии А

Завершился заключительный матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2025 между «Миланом» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия). Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

На 20-й минуте англичанин Рубен Лофтус-Чик открыл счёт в матче после передачи полузащитника Адриена Рабьо. На 39-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам и заработал. На 48-й минуте Рабьо отличился самостоятельно.

Победа позволила «Милану» довести количество набранных в сезоне очков до 50. После 23 туров команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на пять очков. «Болонья» с 30 очками располагается на 10-м месте.