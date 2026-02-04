Тео Эрнандес поприветствовал Карима Бензема после трансфера в «Аль-Хиляль»

Бывший защитник «Милана» Тео Эрнандес, выступающий с лета прошлого года в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», поприветствовал новичка клуба Карима Бензема. Француз перебрался в «Аль-Хиляль» из «Аль-Иттихада» 2 февраля, в последний день зимнего трансферного окна.

«Король Азии», — написал Эрнандес в соцсети X, прикрепив две фотографии с Бензема времён совместного выступления в мадридском «Реале» и сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема был недоволен предложенными ему условиями продления контракта с клубом «Аль-Иттихад». По данным СМИ, трансфер форварда за полгода до истечения его соглашения с бывшим клубом обошёлся «Аль-Хилялю» в € 25 млн.