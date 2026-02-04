Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал — Челси, результат матча 3 февраля 2026, счёт 1:0, 1/2 финала Кубка английской лиги 2025/2026

«Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги, победив «Челси» по сумме встреч
Окончен ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу хозяев поля, в первой игре победу со счётом 3:2 также одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хаверц – 90+7'    

Кай Хаверц забил гол на 90+7-й минуте матча.

Финал турнира состоится 22 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В этой игре «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.

