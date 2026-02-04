«Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги, победив «Челси» по сумме встреч

Окончен ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу хозяев поля, в первой игре победу со счётом 3:2 также одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Кай Хаверц забил гол на 90+7-й минуте матча.

Финал турнира состоится 22 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В этой игре «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.