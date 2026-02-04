Скидки
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Маласиа зол на «Манчестер Юнайтед» из-за срыва перехода в другой клуб — Daily Mail

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа был «не в себе», когда руководство клуба позвонило ему с целью сообщить об отмене его медосмотра перед переходом в один из клубов Турции в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» не хотят, чтобы их считали клубом, который ссорится с футболистами, после истории с Маласиа. Однако в «Манчестер Юнайтед» отмечают, что с неназванной турецкой командой не было заключено никаких соглашений, в том числе о прохождении медосмотра. Манкунианцы не планировали никаких поездок для 26-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Маласиа сыграл один матч за основную команду «Манчестер Юнайтед». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

