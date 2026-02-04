Дешам: Мбаппе не будет пробегать 11 км за матч, но у него много других качеств

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал представление о нападающем и капитане национальной команды Килиане Мбаппе как об эгоистичном игроке.

«У него образ очень эгоистичного игрока, индивидуалиста. Конечно, он нападающий, было бы нелепо, если бы у него не было определённой доли эгоизма… Я могу заверить вас, что он из тех, кто знает, что с тех пор, как он стал капитаном, его слово имеет вес для всей команды.

Если вы хотите критиковать Килиана, говоря, что он должен пробегать не менее 11 км за матч… Расслабьтесь, он не будет этого делать. Но, с другой стороны, у него есть много качеств, которые важны и имеют решающее значение», – приводит слова Дешама L’Equipe.