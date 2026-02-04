Кристиан Ромеро покинет «Тоттенхэм Хотспур» летом — Эдул

Защитник и капитан «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро покинет команду ближайшим летом. Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул в социальной сети X.

По данным источника, к футболисту есть интерес из Ла Лиги и ещё одного чемпионата. Прошлым летом игрок также входил в сферу внимания ряда команд, лондонцы были близки к тому, чтобы получить официальное предложение о трансфере.

Кристиан Ромеро является воспитанником «Бельграно», в послужном списке футболиста также есть «Дженоа», «Ювентус» и «Аталанта». За лондонский клуб он выступает с 2021 года. За это время он сыграл за «шпор» 151 матч, забил 13 голов и отдал семь голевых передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.