«Альбасете» — «Барселона»: Араухо забил второй мяч гостей на 56-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречаются «Альбасете» из второй по силе лиги страны и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. На момент выхода новости счёт – 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте защитник Рональд Араухо укрепил преимущество «Барселоны».

Ранее, на 39-й минуте, счёт открыл вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль.

В 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» одержал победу над мадридским «Реалом» (3:2). «Барселона» на данной стадии переиграла «Расинг» — 2:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

