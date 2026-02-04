Гол Ямаля помог «Барселоне» пройти в Кубке Испании «Альбасете», выбивший «Реал»

Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Альбасете» из второй по силе лиги страны и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 39-й минуте счёт открыл вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль. На 56-й минуте защитник Рональд Араухо укрепил преимущество «Барселоны». На 87-й минуте защитник «Альбасете» Хави Морено сократил отставание.

В 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» одержал победу над мадридским «Реалом» (3:2). «Барселона» на данной стадии переиграла «Расинг» — 2:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

