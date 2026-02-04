Скидки
Мудрик прокомментировал свой бан в CS из-за упоминания Волыни в споре с польским игроком

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик высказался о конфликте с польским геймером во время игры в Counter-Strike 2. Футболист упомянул Волынь в конфликте с поляком, после чего получил бан на четыре недели.

«Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живёт в Польше. Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, начинается откровенное неуважение.

Я неоднократно сталкивался с тем, как без какой-либо причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Её не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут «Слава России», зато очень возмущаются, когда им напоминают историю», — заявил Мудрик в интервью ua.tribuna.com.

