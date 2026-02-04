Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
23:10 Мск
Марсель — Ренн, результат матча 3 февраля 2026, счет 3:0, Кубок Франции 2025/2026

«Марсель» разгромил «Ренн» в 1/8 финала Кубка Франции
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Победу одержали хозяева со счётом 3:0.

Кубок Франции . 1/8 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Гуири – 2'     2:0 Гринвуд – 46'     3:0 Обамеянг – 83'    

На второй минуте нападающий «Марселя» Амин Гуири забил первый гол. На 47-й минуте полузащитник Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество хозяев. На 83-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг забил третий гол в ворота «Ренна» и установил окончательный счёт — 3:0.

Таким образом, «Марсель» вышел в 1/4 финала Кубка Франции сезона-2025/2026.

На этапе 1/16 финала бело-голубые разгромили «Байё» со счётом 9:0, а «Ренн» обыграл «Шантийи» (3:1).

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», завоевавший свой 16-й трофей в истории, одолев в финале «Реймс» со счётом 3:0.

