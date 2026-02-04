«Идеальное начало». Макаров остался доволен дебютом в Турции, несмотря на поражение 0:4

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров прокомментировал результат выездного матча 20-го тура турецкой Суперлиги с «Галатасараем». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Да, 0:4 — это неприятно. Обидно «привозить» самим себе голы. Два первых надломили команду. Но это футбол, в нём всё бывает. Нужно просто уметь не опускать руки, что ребята и сделали. Радует, что ни при 0:3, ни даже при 0:4 мы не бросили вёсла, продолжали играть и поддерживать друг друга. Меня тоже подбадривали, когда пару раз мяч отбирал. Такой настрой очень важен для команды. Какой бы ни был счёт, важно продолжать играть в футбол. В концовке мы создали несколько моментов, даже забили, но судьи отменили гол.

Всегда мечтал сыграть против топ-команд, и рад, что в первом же матче в Турции это желание осуществилось. Конечно, хотелось бы выйти на такую игру в оптимальной форме, и всё равно я доволен. Очень рад, что мой дебют выпал как раз на «Галатасарай». Сразу войти в топ-игру и прочувствовать атмосферу настоящего футбола — идеальное начало. После такого дебюта уже ничего не страшно. В следующем матче надо забирать три очка», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.