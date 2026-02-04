«Минуте на 50‑й уже ножки подсели». Круговой — о матче с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу красно-синих во встрече с «Краснодаром» (2:2, 5:4 пен.) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Хороший матч, хороший первый тайм в нашем исполнении. Это сборы, думаю, что косяки устранятся. Состояние хорошее, но минуте на 50‑й уже ножки подсели. Не удалось победить в основное время. Хорошо, что дали Торопу проявить себя в серии пенальти. «Краснодар» вышел свежим составом на второй тайм», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

На 37-й минуте защитник «быков» Жубал заработал вторую жёлтую карточку, однако по регламенту турнира у команды есть возможность менять футболиста, если тот получил два предупреждения. На 65-й минуте вторую жёлтую карточку также получил полузащитник чёрно-зелёных Степан Садчиков. При этом на 57-й минуте прямую красную карточку заработал защитник ЦСКА Мойзес, в результате чего армейцы остались в меньшинстве.