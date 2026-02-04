«Мы созванивались». Макаров высказался о возможном трансфере Чалова в «Кайсериспор»

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров высказался о слухах о переходе российского нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова в турецкий клуб.

— Новость о возможном переходе Чалова в «Кайсериспор» — полная неожиданность?

— Нет, не полная. Я уже читал об этом в новостях. Плюс пару дней назад мы с Федей созванивались, разговаривали — о городе, команде, положении клуба. Хорошо пообщались. Я ему рассказал всё, что успел узнать сам. Если Чалов придёт к нам, будет отлично, — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

