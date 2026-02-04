Мбаппе близок к рекорду топ-5 лиг по забитым голам с пенальти в XXI веке
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе находится в четырёх мячах от рекорда топ-5 лиг по забитым голам с 11-метрового в XXI веке. В матче 22-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» футболист реализовал удар с пенальти на 90+10-й минуте, это оказался его 12-й забитый мяч с «точки». Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1. Об этом сообщает статистический портал Score 90 в социальной сети Х.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15' 1:1 де Фрутос – 49' 2:1 Мбаппе – 90+10'
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'
По данным портала, рекордсменом по забитым пенальти является итальянский нападающий «Болоньи» Чиро Иммобиле, который в сезоне-2019/2020 смог реализовать 15 голов с 11 метров.
Фото: score 90 в соцсети Х
Отметим, в 2026 году Мбаппе забил уже три мяча с пенальти за шесть встреч.
