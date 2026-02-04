«Звери какие-то!» Денис Макаров — об игре против Осимхена и Икарди

Российский нападающий «Кайсериспора» Денис Макаров поделился впечатлениями об игре против форвардов Виктора Осимхена и Мауро Икарди в своём дебютном матче за турецкий клуб. 1 февраля в выездной встрече 20-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» разгромно уступил стамбульскому «Галатасараю» со счётом 0:4.

— Как тебе Осимхен за 75 млн, Икарди?

— Техничные, быстрые, умные — прямо звери какие-то! Я пару раз вступал в борьбу и сразу почувствовал, что тут совсем другой уровень футбола. Против таких команд безумно интересно играть. Если бы у нас оставалось 14 таких матчей, я с удовольствием их сыграл бы. Без разницы, какой счёт. Рядом с такими футболистами, как Икарди, Осимхен, и ты можешь учиться. Идеальные условия для роста и развития, — рассказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В матче «Галатасарай» — «Кайсериспор» Денис Макаров вышел на замену на 60-й минуте при счёте 2:0 в пользу стамбульцев и получил жёлтую карточку на 90+1-й минуте. На счету нигерийского нападающего Виктора Осимхена в этой игре гол с пенальти и результативный пас, аргентинский форвард Мауро Икарди также отметился забитым мячом с пенальти.

