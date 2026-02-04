Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Звери какие-то!» Денис Макаров — об игре против Осимхена и Икарди

«Звери какие-то!» Денис Макаров — об игре против Осимхена и Икарди
Комментарии

Российский нападающий «Кайсериспора» Денис Макаров поделился впечатлениями об игре против форвардов Виктора Осимхена и Мауро Икарди в своём дебютном матче за турецкий клуб. 1 февраля в выездной встрече 20-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» разгромно уступил стамбульскому «Галатасараю» со счётом 0:4.

Турция — Суперлига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
4 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Опоку – 7'     2:0 Осимхен – 26'     3:0 Сара – 60'     4:0 Икарди – 90+4'    

— Как тебе Осимхен за 75 млн, Икарди?
— Техничные, быстрые, умные — прямо звери какие-то! Я пару раз вступал в борьбу и сразу почувствовал, что тут совсем другой уровень футбола. Против таких команд безумно интересно играть. Если бы у нас оставалось 14 таких матчей, я с удовольствием их сыграл бы. Без разницы, какой счёт. Рядом с такими футболистами, как Икарди, Осимхен, и ты можешь учиться. Идеальные условия для роста и развития, — рассказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В матче «Галатасарай» — «Кайсериспор» Денис Макаров вышел на замену на 60-й минуте при счёте 2:0 в пользу стамбульцев и получил жёлтую карточку на 90+1-й минуте. На счету нигерийского нападающего Виктора Осимхена в этой игре гол с пенальти и результативный пас, аргентинский форвард Мауро Икарди также отметился забитым мячом с пенальти.

Материалы по теме
«Впервые в жизни со мной такое!» Как Макаров стартовал в турецкой Суперлиге
Эксклюзив
«Впервые в жизни со мной такое!» Как Макаров стартовал в турецкой Суперлиге

Видео: Интервью с Денисом Макаровым: «Крокус», игнор сборной, «Динамо»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android