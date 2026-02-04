Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих переходов зимнего трансферного окна

Портал Transfermarkt поделился 10 самыми дорогими переходами зимнего трансферного окна 2026 года.

Так, первое место в рейтинге занял трансфер вингера Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за € 72 млн. Вторым самым дорогим стал переход Йёргена Странна Ларсена из «Вулверхэмптона» в «Кристал Пэлас», сумма сделки составила € 49,7 млн. Третий по стоимости трансфер принадлежит полузащитнику Лукасу Пакета, который перешёл из «Вест Хэма» в бразильский клуб «Фламенго» за € 42 млн.

Также в топ самых дорогих трансферов вошли переходы Конора Галлахера из мадридского «Атлетико» в «Тоттенхэм Хотспур» за € 40 млн и Адемолы Лукмана из «Аталанты» в «Атлетико» за € 35 млн.