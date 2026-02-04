Н'Голо Канте перешёл в «Фенербахче» — Фабрицио Романо
Центральный полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте пополнил состав турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.
По информации Романо, «Фенербахче» и «Аль-Иттихаду» удалось «получить зелёный свет» от ФИФА на трансфер после проблем с оформлением документов.
СОобщается, что контракт между нападающим и турецким клубом заключён до июня 2028 года.
