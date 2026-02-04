«Фенербахче» объявил о подписании Канте

Пресс-служба турецкого «Фенербахче» официально объявил о подписании центрального полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте. Об этом говорится на официальном сайте турецкого клуба.

«Некоторые истории требуют времени, но не остаются незаконченными. Добро пожаловать в наш «Фенербахче», Н'Голо Канте», — написала пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Ранее инсайдер Романо сообщал, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихаду» удалось «получить зелёный свет» от ФИФА на трансфер после проблем с оформлением документов.

Сообщается, что контракт между нападающим и турецким клубом заключён до июня 2028 года.

Напомним, сделка не была оформлена в период трансферного окна из-за проблем с документами. После чего турецкий клуб обвинил руководство «Аль-Иттихада» в срыве трансфера.