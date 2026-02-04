«Мы ждали несколько лет». Артета — о выходе «Арсенала» в финал Кубка английской лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход своей команды в финал Кубка английской лиги. «Канониры» смогли обыграть «Челси» в полуфинале, матчи завершились победой «Арсенала» со счётом 3:2 и 1:0.

«Концовка оказалась великолепной. Мы понимали, что предстоит настоящий поединок. Наша стойкость и ясность относительно того, как именно следовало действовать на поле… Всё это было сделано превосходно. Атмосфера на домашней арене была особенной — это невероятно важно. Мы ждали несколько лет, чтобы добраться сюда, и теперь мы обязательно насладимся финалом», — приводит слова Артеты ВВС.

Финал турнира состоится 22 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В этой игре «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».