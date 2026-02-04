Скидки
«Мы ждали несколько лет». Артета — о выходе «Арсенала» в финал Кубка английской лиги

«Мы ждали несколько лет». Артета — о выходе «Арсенала» в финал Кубка английской лиги
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход своей команды в финал Кубка английской лиги. «Канониры» смогли обыграть «Челси» в полуфинале, матчи завершились победой «Арсенала» со счётом 3:2 и 1:0.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хаверц – 90+7'    

«Концовка оказалась великолепной. Мы понимали, что предстоит настоящий поединок. Наша стойкость и ясность относительно того, как именно следовало действовать на поле… Всё это было сделано превосходно. Атмосфера на домашней арене была особенной — это невероятно важно. Мы ждали несколько лет, чтобы добраться сюда, и теперь мы обязательно насладимся финалом», — приводит слова Артеты ВВС.

Финал турнира состоится 22 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В этой игре «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

