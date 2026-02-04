«Игорь Владимирович действительно не стареет». Тороп — о перспективах Акинфеева в ЦСКА

22-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос о возможном дальнейшем продолжении карьеры 39-летнего легендарного вратаря Игоря Акинфеева в армейском клубе.

— В интернете были шутки про тебя, когда Акинфеев намекнул об игре до 45 лет, типа «Ну ничего, посижу ещё». Видел?

— Да, я тоже посмеялся. В этом плане посмеяться над собой — никогда не проблема, местами это даже где-то нужно. А если говорить про Акинфеева, то Игорь Владимирович действительно не стареет, и я ему желаю только здоровья. Только он сам может понять, когда ему нужно будет что-то менять в жизни, — приводит слова Торопа «Матч ТВ».

39-летний Игорь Акинфеев провёл в ЦСКА всю свою футбольную карьеру и является самым верным футболистом в мире. За взрослую команду красно-синих вратарь начал выступать в 16-летнем возрасте в марте 2003 года. В ходе своей карьеры Акинфеев выиграл 23 трофея, в том числе шесть чемпионатов России и Кубок УЕФА, и стал обладателем большинства национальных вратарских рекордов.

