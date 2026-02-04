Денис Казанский: нетривиальный матч «Арсенала» и «Челси»

Российский комментатор Денис Казанский высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Челси». «Арсенал» выиграл со счётом 1:0 (4:2 по сумме двух встреч).
«Нетривиальный матч «Арсенала» и «Челси». Вся эстетика не в игре, а в напряжении. «Арсенал» включил режим «зануды». «На ноль» — цель и задача. И в чём он не прав? Результат есть. А хотеть (нам) не вредно.
«Челси» искал. Но тоже ждал. Чтобы осталось 15 минут — и вот тут все козыри на сукно. И вроде как было. Лоб Кукурельи — такие ситуации как знак считываются. Отсюда и напряжение, что вот сейчас — ещё один пас, ещё один… И нет. И те не могли, и эти не позволили.
«Арсенал» с заслуженным финалом. «Челси» с заслуженным уважением», — написал Казанский в телеграм-канале.
