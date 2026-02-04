«Большая потеря для нас». Игрок ЦСКА Алвес — об уходе Дивеева в «Зенит»

Атакующий полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о переходе центрального защитника Игоря Дивеева в санкт-петербургский «Зенит». Дивеев присоединился к сине-бело-голубым в это трансферное окно.

«Уход Дивеева — большая потеря для нас. Потому что для нас он был очень важным игроком, это основной игрок нашей защиты. Но мы сейчас видим Данилова, который очень хорошо выполнил свою роль в матче с «Краснодаром». ЦСКА даёт большие возможности подрастающим ребятам из академии. Они тоже отдают себе отчёт, что они представляют клуб, в должной мере выполняют свои функции», — сказал Алвес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.