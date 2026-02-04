«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: во сколько начало матча Кубка лиги, где смотреть

Скидки
Манчестер Сити — Ньюкасл Юнайтед: во сколько начало матча Кубка английской лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Начало игры — в 23:00 мск. В России матч официально транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
В первом матче «Манчестер Сити» на выезде выиграл со счётом 2:0. Голами отметились Антуан Семеньо и Райан Шерки.

Ранее первым финалистом Кубка английской лиги стал «Арсенал», обыграв «Челси» по сумме двух матчей со счётом 4:2.

Турнирная сетка Кубка английской лиги
