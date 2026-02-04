Скидки
Александр Елагин: «Арсенал» на сегодняшний день обладает лучшей защитой в Европе

Александр Елагин: «Арсенал» на сегодняшний день обладает лучшей защитой в Европе
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Челси». «Арсенал» выиграл со счётом 1:0 (4:2 по сумме двух встреч).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хаверц – 90+7'    

«Тяжелейший матч, в котором обе команды играли на результат. «Арсенал», в основном, чтобы не пропустить и не доводить матч до овертайма (в крайнем случае). «Челси», естественно – на победу. «Канониры» свою задачу выполнили, даже с лихвой – победив. А вот «синие» так и не смогли пробить могучую оборону соперника.

«Арсенал» сыграл предельно рационально (я бы сказал – цинично), но очень эффективно. Наблюдая за играми не только в АПЛ, но и в чемпионате Франции, конечно, и в еврокубках, нужно констатировать, что «Арсенал» на сегодняшний день обладает лучшей защитой в Европе. О центрдефах Салиба и Габриэле (М) говорилось и писалось много, но обратите внимание, как прибавил Инкапье», — написал Елагин в телеграм-канале.

