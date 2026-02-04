Тимур Гурцкая: Вендела надо было менять год или полтора назад

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В этом сезоне он провёл 16 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

«Уже год или полтора, как Вендела надо было менять. Скорее даже Вендела, а не Клаудиньо. Но не могут найти игрока… Просто пока не могут найти на эту позицию 100% попадание, понимаешь? Так что вот такая ситуация. Поэтому они такие: «Всё-таки давай ещё полгода Вендел посидит». Сейчас Жерсон ушёл, и всего двое игроков осталось.

Сейчас получается, что «Зенит» перегрузил зону атаки, опять в центре поля у них нет игроков», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»