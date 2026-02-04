Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета рассказал о плане «Арсенала» на ответный матч Кубка лиги с «Челси»

Микель Артета рассказал о плане «Арсенала» на ответный матч Кубка лиги с «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о плане на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Челси» (1:0, 4:2 по сумме двух встреч).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хаверц – 90+7'    

«Ну, мы, конечно, были готовы к победе. Мы знали, что нам придётся провести много игр в рамках этого противостояния. Особенно потому, что с самого начала они изменили тактику и играли по-другому. Я знал, что за 45 минут, в зависимости от контекста игры, они могут так играть, как три дня назад. Или за 60, за 70. Нам нужно было быть очень гибкими и умными, используя скамейку запасных и внося необходимые корректировки.

Правда, мы практически ничего не допустили, создали всего, думаю, три или четыре момента. Два отличных момента перед голом, разница была невелика, потому что это действительно хорошая команда. Они очень хорошо борются, у них отличный тренер, но в итоге мы довели дело до конца», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Арсенал» — в финале Кубка лиги! Засушили «Челси», а Хаверц устроил идеальную месть
«Арсенал» — в финале Кубка лиги! Засушили «Челси», а Хаверц устроил идеальную месть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android